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«Уральские авиалинии» открыли рейсы из Сочи в Баку

Из международного аэропорта Сочи вылетел первый рейс «Уральских авиалиний» в Баку. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На борту самолета находилось 157 пассажиров, которым вручили памятные открытки, пряники, леденцы с символикой аэропорта курорта и авиаперевозчика. Для детей авиакомпания подготовила пазлы с изображением взлетающего самолета.

Полеты по маршруту Сочи — Баку будут совершать дважды в неделю на самолетах Airbus A320. Время вылета из Сочи назначили на понедельники в 14:00 и четверги в 15:00, время в пути составит 1 час 55 минут. Обратные рейсы из Баку будут выполнять по вторникам в 02:25 и пятницам в 03:30. Пассажиры будут находиться в самолете 2 часа.

В зимнем сезоне продолжат выполнять рейсы в Баку и другие авиакомпании, такие как «Азимут» (два рейса в неделю) и AZAL Azerbaijan Airlines (три раза в неделю).

«Ъ-Сочи» писал, что аэропорт курорта перешел на осенне-зимнее расписание полетов, которое будет действовать до марта 2025 года. В это время авиакомпании будут выполнять рейсы по 71 направлению.

Мария Удовик

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