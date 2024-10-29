В первоуральскую больницу после жалоб сотрудников прибыл министр Андрей Карлов

В городскую больницу Первоуральска (Свердловская область) прибыл министр здравоохранения региона Андрей Карлов. Как сообщили в областном департаменте информационной политики, главврач Александр Рожин доложил министру, что медучреждение работает в штатном режиме, а укомплектованность специалистами позволяет оказывать всю необходимую пациентам помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Совершил небольшой врачебный обход. Лечение выполняется грамотно. У больных к оказанию помощи претензий нет. Все делается на очень высоком уровне»,— отметил господин Карлов, посетив горбольницу.

Во время встречи было уделено внимание планам модернизации больницы, в частности, улучшения материально-технической базы и оптимизации рабочих процессов.

Напомним, в Первоуральске врачи городской больницы составили коллективное обращение к президенту Владимиру Путину и в аппарат полпреда президента в УрФО на начмеда Юрия Антониади. Кроме того, они пожаловались на дефицит кадров и плохие условия труда. По данным СМИ, подписи якобы поставили более 80 медиков, а из больницы уволились 31 врач и 80 человек среднего медперсонала.

Полина Хабарова