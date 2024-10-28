Врачи больницы Первоуральска заявили о дефиците кадров и плохих условиях труда

В Первоуральске врачи городской больницы составили коллективное обращение к президенту Владимиру Путину и в аппарат полпреда президента в УрФО на начмеда Юрия Антониади. Кроме того, они пожаловались на дефицит кадров и плохие условия труда. Как передает портал E1.ru, подписи якобы поставили более 80 медиков. По данным портала, из больницы уволились 31 врач и 80 человек среднего медперсонала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Все валится как карточный домик: уходят ведущие специалисты, а за ними — огромный пул медсестер, глядя на то, во что превращаются службы. Нагрузка на остальных возрастает в разы, что тянет за собой последующие увольнения»,— рассказал порталу заведующий травматологическим отделением Дмитрий Привалов.

По словам сотрудников, начмед якобы повысил экономический план для некоторых отделений, в том числе для травматологии и хирургии. Как рассказал один из работников, после повышения окладов медикам сократили стимулирующие выплаты и повысили планы. Отмечается, что сейчас зарплата среднего медперсонала составляет 30–40 тыс. руб. При этом главный врач горбольницы Александр Рожин рассказал изданию, что врач-травматолог в среднем получал 140 тыс. руб. А средней медперсонал — не менее 35 тыс. руб. (при работе на ставке сутки через трое).

«Главный фигурант обманул многих медиков. Он не показал первую страницу обращения, а подписи собирал под теми записями, которые показал. Не все прочитали обращение, под которым подписались. Они были против увольнения травматологов, но их никто и не увольнял. Заявление они сами написали. Сам Привалов на больничном и не уволен, он до сих пор сотрудник учреждения. Мы уже подали в суд на инициатора о защите чести и достоинства. Есть люди, которые готовы отозвать подпись, потому что не со всем согласны»,— рассказал порталу Александр Рожин. Он считает, что основной причиной недовольств медиков является внедрение электронного документооборота.

По словам главврача, на сегодня обеспеченность врачебными кадрами в горбольнице Первоуральска составляет 18,6 человек на 10 тыс. населения, а средним медицинским персоналом — 89,9 человек на 10 тыс. С начала 2024 года в больницу принято 33 врача, уволено (без учета тех, кто находится на перерасчете пенсии) — 28 врачей. Из них 10 сотрудников уволились по причине ухода на пенсию, 15 человек — перешли в другие учреждения здравоохранения региона и три человека — в частные организации.

В 2025 году планируется принять в штат больницы 11 врачей и 20 средних медицинских работников, в 2026 году — 16 врачей и 20 средних медицинских работников. Всего от учреждения по целевому обучению в УГМУ сейчас обучается 67 человек, из них девять закончат учебу в 2025 году. По словам Александра Рожина, в больнице работают более 1,4 тыс. сотрудников, из которых 900 — медперсонал.

В июне коллектив Центральной медико-санитарной части №31 (ЦМСЧ №31) в Новоуральске написал обращение к президенту Владимиру Путину и главе СКР Александру Бастрыкину, в котором пожаловались на условия труда и руководство.

Полина Хабарова