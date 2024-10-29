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Ярославскую ветеринарную службу возглавил Денис Богданов

Исполнять обязанности руководителя ветеринарной службы Ярославской области будет Денис Богданов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Господин Богданов в последние годы работал в Забайкальском крае: в министерстве сельского хозяйства, в управлении Россельхознадзора и государственной ветеринарной службе. Начинал он ветеринарным врачом.

В начале 2024 года пост руководителя покинул Александр Чавгун, занимавший его на протяжении 11 лет. После этого обязанности руководителя исполнял Александр Горбач из Белгородской области и Екатерина Шарова.

Алла Чижова

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