Ярославскую ветеринарную службу возглавил Денис Богданов

Исполнять обязанности руководителя ветеринарной службы Ярославской области будет Денис Богданов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Господин Богданов в последние годы работал в Забайкальском крае: в министерстве сельского хозяйства, в управлении Россельхознадзора и государственной ветеринарной службе. Начинал он ветеринарным врачом.

В начале 2024 года пост руководителя покинул Александр Чавгун, занимавший его на протяжении 11 лет. После этого обязанности руководителя исполнял Александр Горбач из Белгородской области и Екатерина Шарова.

Алла Чижова