Ярославскую ветеринарную службу возглавил Денис Богданов
Исполнять обязанности руководителя ветеринарной службы Ярославской области будет Денис Богданов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Господин Богданов в последние годы работал в Забайкальском крае: в министерстве сельского хозяйства, в управлении Россельхознадзора и государственной ветеринарной службе. Начинал он ветеринарным врачом.
В начале 2024 года пост руководителя покинул Александр Чавгун, занимавший его на протяжении 11 лет. После этого обязанности руководителя исполнял Александр Горбач из Белгородской области и Екатерина Шарова.