В Башкирии выбрали регоператора по обращению с ТКО в Межгорье

Министерство природопользования и экологии Башкирии по итогам конкурса выбрало регоператора по обращению с ТКО в зоне 4+, в которую входит Межгорье. К участию допущена только одна компания, которая стала победителем, — ООО «Чистый город+», следует из сообщения на официальном сайте проведения торгов. Еще один претендент — ООО «Табигат» — не был допущен к участию, а заявка ООО «Региональный оператор "Эко-Сити"» была отозвана непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками. Статус регоператора присваивается компании на три года.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2018 году минэкологии заключило соглашение о выполнении обязанностей регоператора в этой зоне с ООО «Дюртюлимелиоводстрой», оно действовало до 2028 года. В декабре 2023 года минэкологии сообщило о расторжении соглашения о выполнении деятельности регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в этой зоне. С 1 января по 31 декабря этого года обязанности регионального оператора по обращению с ТКО в зоне №4+ выполняет ООО «Региональный оператор “Эко-сити”».

ООО «Чистый город+», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в июне 2023 года. Оно занимается сбором неопасных отходов. Владельцем является Денис Растегаев. В 2023 году убыток компании составил 2 тыс. руб.

Майя Иванова