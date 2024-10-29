Научный фестиваль РУСАЛа пройдет в трех уральских городах

Шестой «РУСАЛ ФестивAL #Наука» стартовал в Каменске-Уральском (Свердловской области) 26 октября. «Каменск–Уральский вновь стал площадкой для "РУСАЛ ФестивAL". Уверен, что, посмотрев эксперименты на сцене, посетив все локации на выставке, ребята смогут определиться с выбором будущей профессии», — отметил глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Вистафорова Фото: Евгения Вистафорова

Мероприятие посетили почти 3 тыс. человек — дети, родители и педагоги. «Кто-то пришел сюда впервые, а кто-то наш постоянный гость — ведь фестиваль проходит уже в шестой раз. Это отличная возможность прикоснуться к миру науки, но не просто посмотреть или послушать, а многое попробовать, исследовать самостоятельно», — подчеркнула директор по персоналу Уральского алюминиевого завода (УАЗ) Анна Соломеина.

В рамках фестиваля прошло интерактивное шоу с развенчиванием научных мифов, химическими и физическими опытами, в которых могли принять участие желающие из зала.

«Мне удалось выйти на сцену и побыть в роли силача, который пытался растянуть сцепленные листы бумаги. Думал, что мы справимся с этим довольно быстро, но не вышло. Тогда ведущие рассказали, почему этот эксперимент такой трудный: показали на экране структуру бумаги и то, как ее ворсинки могут жестко зацепится друг за друга. Даже если во время шоу я ошибался в ответе на вопрос, то после узнавал для себя много нового», — рассказал гость фестиваля Михаил Веретенников.

Кроме того, действовала интерактивная выставка, где ребята могли попробовать себя в роли оператора реального коптера или окунуться в виртуальную реальность: пройтись по балке над небоскребами и даже прыгнуть с нее, ощутив свободное падение как в кино или компьютерной игре. А те, кто интересуется биологией, смогли разобрать и собрать манекен человека, сделав ему лапароскопическую операцию. В программе также был научный квиз и мастер-классы.

Как пояснила Анна Соломеина, цель фестиваля заключается в стимулировании интереса к получению знаний и раскрытии талантов у детей из малых городов.

«В РУСАЛе ценят активных, находчивых и изобретательных. Мы даем возможность раскрыть свой потенциал, поддерживаем инициативы. И, конечно, с удовольствием примем в свою большую семью РУСАЛа и Уральского алюминиевого завода», — добавила она.

Интерактивные выставки и шоу в предстоящие выходные пройдут в Краснотурьинске и Североуральске.