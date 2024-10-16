В Казани благоустроят территорию храма-памятника павшим воинам

В Казани планируется благоустроить территорию храма-памятника павшим воинам, который станет еще одной туристической достопримечательностью города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мэр Казани Ильсур Метшин и раис Татарстана Рустам Минниханов посетили святыни города и обсудили благоустройство территории храма-памятника воинам, павшим в 1552 году. Здесь планируется создание новых пешеходных путей, санитарных узлов и причала для речных трамвайчиков.

Храм был построен в 1823 году и представляет собой 20-метровую усеченную пирамиду на высоком постаменте. Масштабная реставрация памятника началась в этом году и завершится в 2026-м, что должно привлечь больше туристов и сделать это место удобным для посещения.

В октябре сообщалось, что в Верхнеуслонском районе Татарстана будет проведена реставрация аварийной церкви святого князя Александра Невского, построенной в 1892–1894 годах.

Анар Зейналов