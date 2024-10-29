Суд обязал «Таналык» рекультивировать земли в Баймакском районе

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Таналык», обязав компанию восстановить плодородный слой почвы на земельных участках в Баймакском районе. Земли были повреждены во время добычи золота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее суд удовлетворил требование ведомства о взыскании ущерба за вред природе, оно находится на исполнении у судебных приставов. Кроме этого, по итогам проведенных проверок должностное лицо предприятия привлечено к административной и уголовной ответственности.

В Роспотребнадзоре отмечают, что многие компании, занимающиеся добычей россыпного золота, часто нарушают природоохранное законодательство.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в марте 2021 года Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадора обратилось с иском к ООО «Таналык». По данным ведомства, компания, которая в 2017 году получила лицензию на добычу золотоносного песка на 204 га Таналыкской россыпи, вышла за пределы участка и уничтожила плодородный слой почвы на площади около 4,8 га.

Арбитражный суд Башкирии в июле 2021 года взыскал с компании 604 млн руб. компенсации вреда окружающей среде при незаконном недропользовании в Баймакском районе. В феврале 2023 года Восемнадцатый арбитражный апелляционной суд оставил решение в силе.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Таналык» зарегистрировано в Москве в 2017 году, принадлежит Константину Хамуляку. В 2021 году убыток компании составил 4,3 млн руб. при выручке 8,86 млн руб. С 2022 компания не публикует финансовые показатели.

Майя Иванова