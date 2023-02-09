Суд оставил в силе решение о взыскании 605 млн рублей за порчу земель в Башкирии

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Башкирии о взыскании с московского ООО «Таналык» около 605 млн за ущерб окружающей среде при добыче золота в Баймакском районе.

С иском к «Таналык» в марте 2021 года обратилось Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадора. По данным ведомства, компания, которая в 2017 году получила лицензию на добычу золотоносного песка на участке Таналыкская россыпь площадью 204 га, вышла за пределы участка и уничтожила плодородный слой почвы на площади около 4,8 га.

Арбитражный суд Башкирии в 2021 году удовлетворил иск, апелляционная инстанция частично его пересмотрела, а кассационная в июне 2022 года вернула дело на новое рассмотрение.

В ноябре прошло года суд первой инстанции обязал «Таналык» выплатить в бюджет Баймакского района 604,8 млн руб. Компания подала апелляционную жалобу, но Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для ее удовлетворения.

Венера Хисамова

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