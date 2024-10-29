Аэропорт Казани перешел на зимнее расписание

С 27 октября 2024 года международный аэропорт Казани начал работать по зимнему расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Зимнее расписание авиаперевозок будет действовать до 29 марта 2025 года. До конца расписания из Казани будут летать рейсы в Шанхай. Их решили продлить после саммита БРИКС в столице Татарстана.

Также в декабре этого года планируют запустить авиарейсы из Казани на Гоа. По информации пресс-службы аэропорта Казани, во время зимнего расписания также можно улететь в Пхукет, Хургаду или Шарм-эль-Шейх.

Диана Соловьёва