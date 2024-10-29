Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю снизилась на 3,4%

В Свердловской области на прошлой неделе ОРВИ заболели 29,2 тыс. человек, что на 3,4% меньше показателей прошлой недели и на 5,5% ниже средних многолетних данных, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди заболевших оказалось 56,2% детей. Уровень заболеваемости выше среднеобластного уровня на прошедшей неделе был зарегистрирован в ЗАТО Свободном, Сысертском, Кировградском и Полевском городских округах. В Екатеринбурге зафиксировали 14 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 4,3% и ниже среднего многолетнего уровня на 11,7%.

Доминирующим среди возбудителей ОРВИ в настоящее время является риновирус, также циркулируют боковирусы, аденовирусы, сезонные коронавирусы, вирусы парагриппа, SARS-CoV-2 и гриппа В. Прививки против гриппа на сегодня сделали 1,6 млн жителей региона, что охватывает 39,4% от всего населения Свердловской области.

Напомним, на предыдущей неделе в Роспотребнадзоре зарегистрировали 30,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ на Среднем Урале — из них 58,4% были детьми, при этом заболеваемость снизилась на 6,4%.

Ирина Пичурина