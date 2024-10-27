В Тюмень привезли 80 новых автобусов

Тюменское ПАТП-1 (пассажирское автотранспортное предприятие) приняло 80 новых автобусов, написал в своем Telegram-канале мэр города Максим Афанасьев. Сейчас они проходят оформление, а через несколько недель смогут обслуживать городские маршруты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Автобусы оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдением, в них установлены крепления для инвалидных колясок, USB-зарядки для мобильных телефонов, валидаторы для бесконтактной оплаты. До конца года в Тюмень в общей сложности должно поступить 225 автобусов.

Напомним, из 225 новых автобусов 107 будут работать на газомоторном топливе. Планируется, что средний возраст автобусного парка после закупки снизится с 6,5 до 4,5 лет, а провозная способность транспорта — возрастет.

Анна Капустина