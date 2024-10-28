Тринадцатый тур

«Крылья Советов»—«Краснодар» 1:2

Гальдамес, 89 — Кордоба, 42; Диегу Коста, 49

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Краснодар» 10 3 0 27:6 33

2. «Зенит» 9 3 1 29:5 30

3. «Локомотив» 9 1 3 27:17 28

4. «Динамо» (М) 8 2 3 27:15 26

5. ЦСКА 7 3 3 22:7 24

6. «Спартак» 6 4 3 19:12 22

7. «Рубин» 5 3 5 16:20 18

8. «Акрон» 3 4 6 17:26 13

9. «Ростов» 3 4 6 16:24 13

10. «Крылья Советов» 3 3 7 12:19 12

11. «Динамо» (Мх) 2 6 5 6:11 12

12. «Нижний Новгород» 3 3 7 12:24 12

13. «Химки» 2 5 6 14:24 11

14. «Факел» 2 5 6 8:20 11

15. «Ахмат» 1 6 6 12:25 9

16. «Оренбург» 1 5 7 15:24 8