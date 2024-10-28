Прокуратура проверит информацию о застрявшей во льдах барже с дровами в ЯНАО

Уральская транспортная прокуратура проверит информацию о барже с дровами, застрявшей во льдах в 10 км от поселка Гыда Тазовского района ЯНАО (Ямало-Ненецкий автономный округ). Как сообщили в пресс-службе ведомства, Новоуренгойская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности судоходства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Портал Ura.ru сообщал, что баржа с дровами, дизельной электростанцией и водоочистными сооружениями замерзла во льдах. По словам владельца судна, выгрузка мелких объектов (в том числе дров) начнется через неделю, тяжелых — в январе 2025 года. До этого времени баржа будет под охраной.

Напомним, ранее Уральская транспортная прокуратура возбудила в отношении «Уральских авиалиний» дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ (введение потребителей в заблуждение относительно качества услуги при ее реализации). По данным пресс-службы ведомства, авиакомпания незаконно отказала двум пассажирам в перелете из-за недостатка мест.

Виталий Красиков