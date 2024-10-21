На «Уральские авиалинии» составили протокол за отказ двум пассажирам в перелете

Уральская транспортная прокуратура возбудила в отношении «Уральских авиалиний» дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ (введение потребителей в заблуждение относительно качества услуги при ее реализации). По данным пресс-службы ведомства, авиакомпания незаконно отказала двум пассажирам в перелете из-за недостатка мест. «Назначено наказание в виде предупреждения»,— рассказали в транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ведомства, в августе двум пассажирам, которые летели рейсами из Сочи в Санкт-Петербург и из Сочи в Екатеринбург, отказали в перелете из-за вынужденной замены самолета и нехватки посадочных мест. «Транспортным прокурором директору авиакомпании внесено представление»,— добавили в ведомстве.

Напомним, ранее авиакомпанию «Уральские авиалинии» оштрафовали после конфликта бортпроводника и пассажира во время полета. Он произошел из-за неисправной системы кондиционирования на борту.

Виталий Красиков