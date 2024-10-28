Перед хоккейным матчем «Автомобилист» — «Трактор» в Челябинске умер болельщик

На ледовой арене в Челябинске перед хоккейным матчем «Трактора» и екатеринбургского «Автомобилиста» умер болельщик. Информацию об этом порталу «74.RU» подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Ему стало плохо в фойе ледового дворца на первом этаже. «Медики, дежурившие на арене, пробовали привести его в чувство, однако спасти мужчину не удалось»,— цитирует издание очевидцев.

По предварительным данным СКР, смерть не носит криминальный характер.

Напомним, матч закончился со счетом 4:5 в пользу екатеринбургской команды.

Виталий Красиков