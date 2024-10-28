Архитектурно-строительный форум «Казаныш» в Казани: более 20 стран-участников

На международный архитектурно-строительный форум «Казаныш», который пройдет в Казани, приедут представители из более чем 20 стран, включая мэров и главных архитекторов из государств БРИКС. Об этом сообщает оргкомитет форума.

Форум пройдет с 5 по 7 декабря, на нем выступят более 250 экспертов из России, Китая, Японии, Бразилии, Индии, Южной Африки, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и других стран.

Деловая программа включает восемь тематических треков и 85 сессий, а стратегические пленарные сессии будут посвящены архитектурной политике и трендам в странах БРИКС+. Оргкомитет форума сообщает, что особое внимание будет уделено вызовам будущего и инновациям, изменившим урбанистический ландшафт за последние пять лет.

Форум пройдет в новом здании театра им. Галиасгара Камала.

Влас Северин