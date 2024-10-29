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В здании Госсовета Татарстана проведут ремонт и поставят мебель за 16,3 млн рублей

В здании Госсовета Татарстана проведут ремонт стилобатной (нижней) части, а также поставят оборудование, мебель и инвентарь за 16,3 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на портале госзакупок.

В рамках закупки запланированы общестроительные работы, озеленение территории, реконструкция опор, электромонтажные работы, установка дорожного шлагбаума, ремонт автоматической системы полива, обогрев входной группы. Работники установят бордюрную ленту, посадят цветы и саженцы кустарников, разберут покрытия полов и светильники, установят выключатели и включатели.

Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана. Ремонт проведут по адресу: Площадь Свободы, д. 1. Работы должны завершить до 31 мая 2025 года.

Диана Соловьёва

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