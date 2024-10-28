СвЖД в ноябре временно изменит расписание некоторых пригородных поездов

В ноябре на Свердловской железной дороге (СвЖД) временно изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов. Как сообщили в пресс-службе магистрали, это связано с тем, что праздничный выходной 4 ноября выпадает на понедельник, а в субботу, 2 ноября, установлен рабочий день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

Межрегиональные пригородные поезда №7027 Челябинск — Екатеринбург (отправление в 13:38, здесь и далее время местное) и №7028 Екатеринбург — Челябинск (отправление в 11:10) отправятся 5 ноября вместо 1 ноября. Изменения коснутся и следующих электропоездов «Финист»:

№7053 Екатеринбург — Шаля (отправляется в 17:24) назначен 2 и 4 ноября вместо 1 и 3 ноября;

№7054 Шаля — Екатеринбург (04:43) назначен 3 и 5 ноября вместо 2 и 4 ноября;

№7055 Екатеринбург — Кузино (17:24) назначен 1 и 3 ноября вместо 2 и 4 ноября;

№7056 Кузино — Екатеринбург (05:40) назначен 2 и 4 ноября вместо 3 и 5 ноября;

№7066 Нижний Тагил — Екатеринбург (11:58) назначен 4 ноября вместо 3 ноября;

№7071 Екатеринбург — Серов (23:07) назначен 1 и 3 ноября вместо 2 и 4 ноября;

№7072 Серов — Екатеринбург (03:15) назначен 2 и 4 ноября вместо 3 и 5 ноября;

№7077 Екатеринбург — Верхотурье (06:53) назначен 4 ноября вместо 2 ноября;

№7078 Верхотурье — Екатеринбург (17:44) назначен 4 ноября вместо 2 ноября;

№7079 Екатеринбург — Карпинск (17:28) назначен 2 и 4 ноября вместо 1 и 3 ноября;

№7080 Карпинск — Екатеринбург (02:02) назначен 3 и 5 ноября вместо 2 и 4 ноября.

Электрички Сысерть — Керамик — Екатеринбург-Сортировочный (№№6110/6112/6113) и Керамик — Нижний Тагил (№№6451/6461), курсирующие только по рабочим дням, назначены 2 ноября вместо 4 ноября. Кроме того, электрички, курсирующие по маршруту аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пассажирский — аэропорт Кольцово (№№6053/6055/6056/7654, субботы), назначены 3 ноября вместо 4 ноября.

Напомним, с 14 пригородные поезда и электрички в Свердловской области переведены зимний график движения. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) — с 27 октября.

Полина Хабарова