СвЖД с 14 октября начнет переводить поезда на зимнее расписание

Свердловская железная дорога (СвЖД) в октябре переведет пригородные поезда и электрички на зимний график движения. Как сообщили в пресс-службе магистрали, в Свердловской области — с 14 октября, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) — с 27 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным СвЖД, будут отменены дополнительные остановки на небольших о. п. возле садов и дачных поселков. Также составность некоторых электричек будет скорректирована. Также перестанут курсировать поезда, введенные на летний период.

В октябре проинспектирует 302 объекта. К зимнему сезону проверят порядка 200 поездов. В депо проходит сезонная диагностика электропоездов и пассажирских вагонов. В первую очередь специалисты проверяют электрическое и тормозное оборудование, проводят ревизию отопительных систем, уплотнителей окон и дверей, узлов и агрегатов.

Полина Хабарова