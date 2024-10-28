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В Уфе задержан подозреваемый в развратных действиях в отношении школьницы

Суд арестовал ранее судимого 66-летнего уфимца, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении малолетней (ч. 2 ст. 135 УК РФ), сообщают пресс-службы управления МВД по Башкирии и республиканского управления СКР.

По данным «Ъ-Уфа», задержанный является музыкантом, преподавал детям уроки на гитаре и участвовал в кастинге телепередачи «Голос 60+».

Как следует из пресс-релизов, обвиняемый в мессенджере требовал у 12-летней школьницы интимные фотографии, отправив ей свои подобные снимки.

Уфимец был задержан у себя дома. У него изъяты мобильные телефоны, которые предположительно использовались при совершении преступления.

Майя Иванова

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