От аккаунтов Фарида Мухаметшина никакие рассылки не ведутся

От официальных аккаунтов председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина никакая рассылка не ведется, об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе Госсовета Республики Татарстан.

Сегодня в своем Telegram-канале депутат Госсовета республики Эдуард Шарафиев сообщил об очередной попытке мошенников связаться с депутатами Госсовета Татарстана от лица председателя парламента Фарида Мухаметшина. В переписке злоумышленники утверждают, якобы депутаты регионального парламента подозреваются в экстремизме.

В пресс-службе прокомментировали, что аккаунты спикера Госсовета РТ не были взломаны, а злоумышленники вели переписку через сторонний аккаунт.

Аналогичный случай произошел в апреле текущего года. В мессенджере Telegram был создан поддельный аккаунт спикера Фарида Мухаметшина. От его имени распространялись ложные сообщения для депутатов о появлении нового «куратора ФСБ» при Госсовете и просьба не игнорировать его звонки.

Зарина Акбирова