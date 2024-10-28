Выручка «Россети Урал» по РСБУ за год увеличилась на 7,3% до 82,5 млрд рублей

За девять месяцев текущего года выручка ПАО «Россети Урал» по РСБУ составила 82,47 млрд руб., что на 7,33% превышает показатели аналогичного периода 2023 года (76,84 млрд руб.). Об этом говорится в отчете компании, опубликованном на сервере раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год выручка «Россети Урал» по РСБУ выросла до 82,5 млрд руб. (+7,3% год к году)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ За год выручка «Россети Урал» по РСБУ выросла до 82,5 млрд руб. (+7,3% год к году)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно отчету, чистая прибыль «Россети Урал» за январь-сентябрь составила 13,97 млрд руб., что на 6,32% выше, чем в том же периоде 2023 года (13,14 млрд руб.). Себестоимость продаж увеличилась на 8,87% — с 63,51 млрд руб. до 69,15 млрд руб. Прибыль от продаж снизилась незначительно: с 12,25 млрд руб. до 12,05 млрд руб. (-1,62%).

Напомним, выручка «Россети Урал» за первое полугодие 2024 года составила 55,21 млрд руб. (+5,25% за год), чистая прибыль — 12,43 млрд руб. (+26,35%).

Анастасия Таначева