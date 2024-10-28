«Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении главного тренера Эрика тен Хага

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Команду временно возглавит нидерландец Рууд ван Нистелрой, который занимал должность ассистента главного тренера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эрик тен Хаг

Фото: Tony O Brien EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE', Reuters Эрик тен Хаг

Фото: Tony O Brien EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE', Reuters

«Мы благодарны Эрику за все, что он сделал за время работы с нами, и желаем ему всего наилучшего в будущем»,— сообщила пресс-служба клуба.

54-летний Эрик тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» в апреле 2022 года. Под его руководством команда выиграла Кубок лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году. Ранее тен Хаг тренировал футболистов в нидерландских «Твенте», ПСВ, «Гоу Эхед Иглз», «Утрехт» и «Аякс», а также немецком клубе «Бавария II».

48-летний Рууд ван Нистелрой пришел в «Манчестер Юнайтед» в 2024 году в качестве ассистента главного тренера. Ранее он тренировал национальную сборную Нидерландов и клуб ПСВ.