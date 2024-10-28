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29 октября в Татарстане прогнозируют дождь, мокрый снег, туман и гололедицу

29 октября в Татарстане местами прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах республики может быть туман. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Ночью температуры воздуха снизятся до +3...-2°. На востоке температура может упасть до 6°. Днем воздух прогреется до +1...+6°. Ночью и утром на дорогах в некоторых местах может образоваться гололедица.

Как рассказали в Гидрометцентре Татарстана, в ближайшие дни прогнозируют неустойчивый характер погоды под влиянием атмосферных фронтов северного циклона.

Диана Соловьёва

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