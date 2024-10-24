В Екатеринбурге на неделю изменится маршрут троллейбуса №33

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в период с 25 октября по 2 ноября изменится маршрут троллейбуса №33. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это коснется движения от остановки «Педуниверситет» до остановки «Таганская».

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Схема движения изменится в связи с проведением теплосетей по ул. Краснофлотцев. С 00:00 25 октября по 23:59 1 ноября перекроют движение троллейбусов по следующим улицам: Таганская — Краснофлотцев — Старых Большевиков — Фронтовых Бригад на участке от улицы Фрезеровщиков до конечного пункта «Педагогический университет» в обоих направлениях.

Троллейбусы №33 поедет следующим образом: станция Коммунистическая — ул. Коммунистическая — ул. Ломоносова — ул. Восстания — ул. Фрезеровщиков — станция Таганская.

По данным администрации, изменение схемы движения не коснется других видов общественного транспорта.

Напомним, с 28 октября 2024 года по 14 марта 2025 года застройщик «Астон. Отрадный» перекроет участок ул. Котовского Перекрыт будет участок от ул. Репина до переулка Ударников. Это связно с проведением работ по устройству трубопровода сети бытовой канализации.

Полина Хабарова