С начала года в Краснодаре прочистили более 90 км ливневок

В Краснодаре с начала 2024 года прочистили более 90 км сетей ливневой канализации. К началу зимнего сезона власти города намерены прочистить ливневую канализацию на основных въездных городских маршрутах, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Сотрудники Центра мониторинга дорожного движения и транспорта работают на улицах Российской, Трамвайной, Ростовское шоссе и Агрохимической. Всего с начала года специалисты проверили порядка 2 тыс. адресов. За 10 месяцев очистили более 3,4 тыс. дождевых колодцев, откачали более 18 тыс. куб. м воды и вывезли 335 куб. м ила.

В мэрии напомнили, что протяженность ливневой канализации в Краснодаре превышает 1,5 тыс. км. В краевой столице работает 101 насосная станция со 153 насосами разной производительности.

Вячеслав Рыжков