Мамиашвили и Ярыгина сохранили посты вице-президентов в UWW

Главу Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили переизбрали на пост вице-президента Объединенного мира борьбы (UWW). Также Наталья Ярыгина сохранила за собой должность вице-президента UWW.

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На должностях вице-президентов UWW остались Теодорас Хамакос из Греции и Ахролджан Рузиев из Узбекистана. К ним присоединились Родика Якши из Турции и Фуад Мескут из Марокко. Американец Стен Джезик покинул организацию по возрасту.

«Для нас было очень важно, чтобы представители Российской Федерации сохранили за собой посты вице-президентов. Это говорит о том, что спортивное сообщество, не взирая ни на что, остается единой сплоченной большой семье»,— приводит слова Михаила Мамиашвили пресс-служба ФСБР.

UWW — международная федерация греко-римской, вольной и женской борьбы. Организация выступает организатором международных соревнований, а также контролирует их проведение на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Михаил Мамиашвили и Наталья Ярыгина занимают должности в UWW с 2014 года.