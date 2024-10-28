Пара грибников потерялась в лесу Сочи

В воскресенье, 27 октября, спасатели помогли двум сочинцам, которые заблудились в лесу недалеко от Самшитового водопада. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю

Поздно вечером спасатели получили сообщение о том, что 31-летний мужчина и 28-летняя женщина не могут найти дорогу обратно. Молодой человек позвонил в экстренную службу и сообщил о своем примерном местоположении, однако вскоре связь с ними прервалась.

Спасатели начали поиски и через несколько часов нашли грибников, которые разожгли костер и ожидали специалистов. Как выяснили сотрудники МЧС, молодые люди не смогли в темноте выйти самостоятельно, так как у них не было фонарей и перекуса, а телефоны почти разрядились.

МЧС России напоминает всем любителям природы о важности соблюдения мер предосторожности: всегда берите с собой заряженный телефон, дополнительные источники питания, еду и воду, теплую одежду и фонарь. Также рекомендуют носить яркую одежду и подходящую обувь. Если вы заблудились, лучше всего позвонить в экстренные службы и оставаться на месте.

«Ъ-Сочи» писал, что в лесу Сочи потерялся молодой человек. 20-летний грибник не смог самостоятельно найти обратный путь и обратился за помощью к спасателям.

Мария Удовик