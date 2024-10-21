В сочинском лесу потерялся грибник

В пятницу, 18 октября, поздно вечером грибник потерялся в лесу Сочи и обратился за помощью к спасателям. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Молодой человек отправился в лесной массив Лазаревского района курорта. Пострадавший рассказал специалистам, что обратный путь начал искать после наступления темноты. Попытки найти выход из леса привели грибника к ущелью с водопадами, откуда он не рискнул спускаться самостоятельно. Молодой человек обратился за помощью к спасателям и сообщил примерные координаты своего местонахождения.

Специалистам удалось найти 20-летнего жителя Сочи в районе горы Джамалты и вывезти его из лесной местности. Операция по спасению длилась несколько часов.

МЧС напоминает, что основная причины пропажи грибников заключается в недостаточной подготовке к предстоящему пути и незнании местности. Специалисты рекомендуют одеваться в яркую и удобную одежду, а также брать с собой базовый набор для выживания в лесу.

Мария Удовик