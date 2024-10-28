Прокуратура проводит проверку из-за столкновения судов на Волге в Самарской области

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку «соблюдения требований законодательства о безопасности судовождения, а также соблюдения прав пассажиров». Поводом послужило столкновение судов на реке Волга в Самарской области, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По предварительным данным надзорного ведомства, в вечернее время 27 октября катер «Silver Cabin» столкнулся с теплоходом «Москва-139», который выполнял рейс по маршруту Гаврилова поляна — Самара. Произошло это вблизи дебаркадера пристани «Поляна им. Фрунзе». Пострадавших нет. Обстоятельства инцидента устанавливаются. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечает прокуратура.

В соцсетях сообщается, что катер подрезал теплоход, выполняющий крайний рейс навигации — 2024. В результате катер въехал в теплоходе и «прошел по всей части левого борта, оставив свои стекла на ее привальном брусе». Пассажирам пришлось выйти на пристани «Поляна им. Фрунзе».

Руфия Кутляева