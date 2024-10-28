План капремонта на Кубани выполнен на 92%

В Краснодарском крае план капремонта 2024 года выполнен на 92%. Работы завершили в 605 многоквартирных домах из 661. Более 45 тыс. человек улучшили условия проживания, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, подрядчик заканчивает ремонт крыши на ул. Промышленной, на ул. Северной обновили фасад, а в многоквартирном доме на ул. Рашпилевской заменили восемь лифтов. Все подрядные организации — местные. Они работают с материалом и оборудованием, которое производится на территории региона.

В краевой столице специалисты завершают капитальный ремонт в 34 многоквартирных домах, 212 объектов уже готовы. Около 30 районов досрочно выполнили план, в ближайшее время его закончат семь муниципалитетов. Подрядчики отремонтировали 380 крыш, 504 внутридомовые инженерные системы, 232 фасада, а также заменили 96 лифтов из 108.

В 18 районах региона уже начались работы по плану 2025 года. Ремонт ведется в 56 многоквартирных домах. В Белоглинском и Тбилисском районах план следующего года полностью выполнили. Всего в следующем году в крае планируют отремонтировать 635 многоэтажек.

Алина Зорина