Госдума в первом чтении приняла проект об отправке конфискованного оружия на СВО

Госдума в первом чтении единогласно приняла законопроект, который позволит направлять конфискованное и невостребованное оружие в зону боевых действий на территории Украины по упрощенной процедуре. Как сообщил соавтор документа Александр Хинштейн, на складах МВД и Росгвардии к сегодняшнему дню скопилось более 250 тыс. единиц огнестрельного оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Представляя парламенту законопроект, я напомнил, что сейчас подобное оружие невозможно использовать повторно. Оно подлежит уничтожению Росгвардией, на что бюджет тратит дополнительные средства, тогда как в условиях СВО, это оружие и патроны — сегодня нужны на передовой»,— написал Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Депутат добавил, что дробовые ружья, например, эффективно показывают себя в борьбе с беспилотниками. По его словам, невостребованное оружие после внедрения изменений может поступать в том числе в экспертно-криминалистические подразделения для формирования коллекций оружия, которые используют для раскрытия преступлений.

Законопроект был внесен в парламент 3 мая. Тогда авторы законопроекта обращали внимание, что действующее законодательство не предусматривает повторного использования невостребованного оружие. На его уничтожение также направляются средства из бюджета. Вчера, 2 июля, законопроект утвердило правительство.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».