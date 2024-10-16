На складе в Екатеринбурге обнаружили почти 2 тонны зараженных помидоров

В Екатеринбурге на складе временного хранения обнаружили 1,9 тонны плодов томата с вирусом коричневой морщинистости. Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, груз прибыл из Узбекистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«В целях предотвращения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации выпуск в оборот партии томатов запрещен»,— сказано в сообщении. Отмечается, что зараженную партию продукции уничтожили.

В сентябре в уральскую столицу из Узбекистана привезли 19,9 тонны сладкого перца 1,7 тонны горького перца. Часть продукции оказалась зараженной, ее уничтожили.

Полина Хабарова