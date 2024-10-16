Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На складе в Екатеринбурге обнаружили почти 2 тонны зараженных помидоров

В Екатеринбурге на складе временного хранения обнаружили 1,9 тонны плодов томата с вирусом коричневой морщинистости. Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, груз прибыл из Узбекистана.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«В целях предотвращения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации выпуск в оборот партии томатов запрещен»,— сказано в сообщении. Отмечается, что зараженную партию продукции уничтожили.

В сентябре в уральскую столицу из Узбекистана привезли 19,9 тонны сладкого перца 1,7 тонны горького перца. Часть продукции оказалась зараженной, ее уничтожили.

Полина Хабарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...