В Башкирии программу развития придорожного сервиса продлят до 2030 года

Республиканскую программу развития придорожного сервиса продлят до 2030 года. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров во время посещения недавно открытого автозаправочного комплекса IRBIS на федеральной трассе М-7 в селе Михайловка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальная группа сети АЗС Irbis "В контакте" Фото: Официальная группа сети АЗС Irbis "В контакте"

«Придорожный сервис — это важная часть экономики. Здесь люди зарабатывают, бизнес платит налоги. При этом емкость рынка еще позволяет развиваться, поэтому мы решили, что продлим республиканскую программу поддержки до 2030 года. Думаю, к этому времени сможем заполнить эту нишу»,— отметил глава республики.

В июне 2022 года на площадке XXV Петербургского международного экономического форума правительство Башкирии заключило с «Топливной компанией „Ирбис-РБ“» соглашение по развитию заправочной инфраструктуры. В августе того же года в рамках реализации соглашения компания представила пул проектов по строительству АЗС в Уфе, Уфимском и Кушнаренковском районах.

Республиканская программа развития придорожного сервиса предусматривает возможность предоставления в аренду земельного участка без торгов, субсидии до 30 млн руб. (но не более 50% процентов объема затрат на инженерную инфраструктуру), а также сопровождение проекта со стороны профильных ведомств для сокращения срока его реализации.

По данным пресс-службы главы региона, с 2021 года на территории Башкирии построили 877 новых и модернизировали 881 действующий комплекс придорожного сервиса. Общий объем инвестиций превысил 10 млрд руб. На стадии реализации находятся около 200 проектов.

Майя Иванова