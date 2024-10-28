В Оренбурге врач-психиатр перевел мошенникам 650 тыс. рублей

В Оренбурге 54-летний врач перевел мошенникам 650 тыс. руб., полученные в кредит. Об этом сообщили в полиции Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Врачу-психиатру в мессенджере пришло сообщение от якобы главного врача больницы о том, что с ним свяжутся сотрудники по защите данных. Вскоре оренбуржцу позвонил лжесотрудник "Росфинмониторинга" и сообщил, что по месту работы произошла утечка данных и необходимо срочно обезопасить свои денежные средства», — говорится в сообщении.

Жертва мошенников скачал специальное приложение якобы для проверки телефона, оформил кредит на 650 тыс. руб. и перевел все деньги на предоставленные злоумышленником счета. После этого неизвестный попросил оформить еще один кредит, тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Сабрина Самедова