В Оренбуржье завершено расследование дела о падении аттракциона из-за небрежности сотрудника Гостехнадзора

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главного специалиста Гостехнадзора. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый был ответственным «за техническое состояние и эксплуатацию аттракционов на территории Оренбургской области». Он знал, что аттракционы в парке «ОренПарк» не прошли государственную регистрацию и их эксплуатация недопустима. Однако 6 мая прошлого года из-за преступной небрежности фигуранта уголовного дела произошла авария во время работы аттракциона «Цепочная карусель». В результате нее 19 потерпевших, в том числе несовершеннолетние, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что во время эксплуатации аттракциона «Цепочная карусель» обрушилась опорная колонна. Среди пострадавших было 12 детей. В крайне тяжелом состоянии госпитализировали 26-летнюю девушку.

Руфия Кутляева