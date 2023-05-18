Карусель зацепила новых подозреваемых

В Оренбурге возбуждено новое уголовное дело по факту обрушения карусели. Подозреваемыми по статье «Халатность» стали должностные лица управления Гостехнадзора региона. Следствие считает, что чиновники не проверили техническое состояние аттракционов. Падение «Цепочной карусели» произошло в начале мая, пострадали 20 отдыхающих. Было возбуждено уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг. Кроме того, следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Выяснилось, что за ежегодную оценку технического состояния и освидетельствования карусели до его эксплуатации отвечали работники краснодарской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам прокурорской проверки возбуждено новое уголовное дело по факту обрушения карусели в Оренбурге. Преступление квалифицировано по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемыми по нему стали должностные лица управления государственного технического надзора министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По данным следствия, в период с апреля по май 2023 года сотрудники управления Гостехнадзора Оренбургской области не исполнили надлежащим образом свои обязанности по контролю за техническим состоянием и эксплуатацией аттракционов и не проводили внеплановых контрольных мероприятий. Это повлекло эксплуатацию аттракциона «Цепочная карусель», находящегося в неисправном состоянии, и аварию, подчеркивают правоохранители.

Падение аттракциона «Цепочная карусель» произошло 6 мая в Оренпарке. Во время работы карусели обрушилась опорная колонна. В результате пострадали 20 отдыхающих, среди которых 12 детей. В крайне тяжелом состоянии была госпитализирована 26летняя девушка. Как позже сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, по итогам консилиума было принято решение транспортировать ее в Национальный медицинский исследовательский институт нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко, поскольку ей предстоит провести серьезные реконструктивные операции.

После происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред здоровью») и п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Были задержаны действующий руководитель ООО «Аттракцион-Сервис» Александр Плинин, бывший директор этой фирмы Тимур Шогенов, который, по мнению следствия, фактически осуществлял организацию работы аттракционов, а также директор ООО «Винтаж» Сергей Таран. Фигурантов дел арестовали. Они не смогли оспорить свое содержание под стражей. По версии следствия, руководство указанных организаций знало о том, что аттракцион «Цепочная карусель» не прошел должное техническое обслуживание и не может эксплуатироваться без регистрации и проверки в Гостехнадзоре. При этом они организовали его эксплуатацию. В результате произошло обрушение конструкции карусели.

В конце прошлой недели следователи возбудили еще одно уголовное дело из-за падения карусели. Преступление квалифицировано по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Дело было возбуждено после того, как выяснилось, что за ежегодную оценку технического состояния и освидетельствования аттракциона «Цепочная карусель» до его эксплуатации отвечали работники ООО «Центр по обеспечению безопасности стационарных и передвижных парковых аттракционов, аквапарков и оборудования детских игровых площадок». Компания базируется в Краснодаре. Сейчас расследование продолжается.

Как отмечает адвокат-партнер адвокатского бюро Москвы «Щеглов и Партнеры» Артем Лиляк, «набор» статей Уголовного кодекса, по которым возбуждено уголовное дело, стандартный в такой ситуации: «Деятельность аттракционов, как и многих других развлечений и с использованием того или иного оборудования, очень подробно регламентирована с точки зрения технических требований. Есть утвержденные правила эксплуатации, требования по срокам проверок, по сроку службы и т.д. Раз есть требования, значит, есть те, кто должен их соблюдать. Это компания, оказывающая услугу, и те, кто должен проверять соблюдение этих требований — различные госорганы с соответствующими полномочиями».

Поэтому, по словам эксперта, уголовные дела практически всегда возбуждаются как в отношении исполнителей, так и в отношении проверяющих: «В данном случае это Ростехнадзор, при пожарах — сотрудники пожарной инспекции и т.п.».

Артем Лиляк отмечает, что основным аргументом обвинения будет заключение технической экспертизы о причинах разрушения аттракциона, а также документы о том, кто и когда проводил проверку и проводил ли вообще: «Если будет установлено, что причина не в производственном или конструкционном браке аттракциона, а именно в нарушении правил и технических требований по его сборке и эксплуатации, то обвинительный приговор в отношении сотрудников и собственников организации-эксплуатанта более чем возможен». Если же это именно заводской брак или просчет конструкторов, а организация все делала по инструкции, то в действиях сотрудников организации не будет состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, поясняет эксперт.

По мнению Артема Лиляка, доказать виновность проверяющих должностных лиц будет чуть более трудной задачей, особенно если по документам все плановые проверки были пройдены, а существенных оснований для внеплановых проверок не было: «Но тут еще не исключено появление дополнительного эпизода по коррупционному составу преступления, если окажется, что закрывание глаз на претензии к аттракциону было не бескорыстным».

После происшествия с каруселью в Оренбургской области начались проверки исполнения законодательства по обеспечению безопасности несовершеннолетних при эксплуатации спортивно-игровой инфраструктуры, включая развлекательные аттракционы. Так, в Орске прокуроры установили, что оборудование детской игровой площадки спортивной школы «Надежда» (качели, карусели, детский стульчик, фигурный столик) имело повреждения. После вмешательства прокуратуры они устранены. Также в центральном парке культуры и отдыха имени В.П.Поляничко выявлены нарушения требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов: «Имелись сколы пластика с образованием острых, травмоопасных кромок на аттракционе цепочная карусель “Вихрь”». После проверки сиденья аттракциона заменили. Кроме того, Гайская межрайонная прокуратура установила отсутствие акта оценки технического состояния аттракционов. Карусели использовались после истечения срока службы.

Ани Айвазян