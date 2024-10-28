Глава СКР затребовал доклад о ходе проверки по факту массового отравления жителей Оренбуржья

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Оренбургской области Вячеславу Зудерману возбудить уголовное дело по факту массового отравления в Новотроицке. Также глава ведомства запросил доклад о ходе проверки, сообщает пресс-служба СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По данным ведомства, 22 октября в городскую больницу Новотроицка «поступили 16 местных жителей, в том числе несовершеннолетние, с первичным диагнозом – сальмонеллез». Согласно предварительным данным, все они в этот день обедали в пункте общественного питания. Следственные органы СК России по Оренбургской области проводят проверку на наличие признаков преступления по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее управление Роспотребнадзора по Оренбургской области сообщало, что с 24 октября приостановлена работа предприятия общественного питания «DiNa Pizza». Составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), материалы переданы в суд.

Руфия Кутляева