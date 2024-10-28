В Новотроицке приостановлена работа кафе «DiNa Pizza» из-за отравления людей

Работа предприятия общественного питания «DiNa Pizza» приостановлена с 24 октября, сотрудники кафе отстранены от работы. В отношении индивидуального предприятия, осуществляющего деятельность в «DiNa Pizza», составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Материалы переданы в Новотроицкий городской суд, сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По информации управления, зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции среди людей, употреблявших готовую продукцию кафе «DiNa Pizza». В связи с этим организовано и проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении предприятия, расположенного в Новотроицке на ул. Пушкина, 56. Пострадавшие получают медпомощь в стационаре ГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» и в амбулаторных условиях.

Юго-Восточный территориальный отдел управления проводит лабораторное обследование больных, сотрудников производства и медицинский осмотр персонала кафе. «Хозяйствующий субъект уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности» не подавал.

В прокуратуре Оренбуржья сообщили, что организованы «проверочные мероприятия по факту отравления граждан в одном из предприятий общественного питания». Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Руфия Кутляева