Сотрудники мэрии Новосибирска будут получать по 100 тыс. руб. за участие в СВО

В Новосибирске горадминистрация внесла изменения в положение (.pdf) о мерах поощрения работников мэрии. Согласно тексту документа, сотрудники, которые заключили с Минобороны РФ контракт о прохождении службы в зоне СВО, будут получать единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации города.

В решении областных властей указывается, что распоряжение о выплате поощрения издано по инициативе главы города «по представлению первого заместителя мэра, заместителя мэра, руководителя структурного подразделения мэрии».

В июле 2024 года президент Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате 400 тыс. руб. военным, которые с 1 августа и до конца текущего года заключат контракт о службе в зоне СВО. Регионам тогда же поступила рекомендация об установлении минимальной выплаты не ниже 400 тыс. руб. Власти Новосибирской области, в частности, после издания этого указа увеличили размер региональной выплаты до 600 тыс. руб.

Почему регионы увеличивают единовременные выплаты для рекрутов — в материале «Ъ» «Военный контракт ценится все выше».

Александра Стрелкова, Новосибирск