В Самарской области у экспедитора во время разгрузки товара угнали автомобиль

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого в угоне грузового автомобиля, сообщили в областном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району обратился 32-летний самарец, работающий водителем-экспедитором. Он объяснил, что преследует автомобиль, который несколько минут назад, во время разгрузки товара, угнал неизвестный от магазина в поселке Пустовалово.

«Полицейский уточнил государственный номер, марку, цвет, особые приметы автомобиля и направление, в котором пытался скрыться злоумышленник. Ориентировку на задержание правонарушителя дежурный довел до всех автопатрулей и личного состава самарской полиции»,— говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

Сотрудники Госавтоинспекции, используя информацию от потерпевшего и помогающего ему водителя — случайного очевидца, обнаружили похожий движущийся автомобиль на дороге возле села Беловка. Мужчина за рулем не реагировал на требования сотрудников ДПС об остановке и продолжал двигаться по дороге в соседний район.

«Дежурный областной Госавтоинспекции, спрогнозировав траекторию движения правонарушителя, организовал оперативное реагирование силами автопатрулей Борского и Нефтегорского районов. Полицейские выставили на дорогу технические средства для принудительной остановки транспортного средства. Злоумышленник попытался объехать заграждение, не справился с управлением и съехал в кювет. Госавтоинспекторы убедились, что мужчина не нуждается в медицинской помощи, задержали его и передали прибывшим на место происшествия сотрудникам следственно-оперативной группы»,— сообщили в полиции.

Сабрина Самедова