Более 50 улиц в Сочи остались без света

В понедельник, 28 октября, 55 улиц в Сочи остались без света. Временные ограничения связаны с плановыми ремонтными работами на электрооборудовании. Специалисты устанавливают приборы цифрового учета. Неудобства продлятся до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Без света остались улицы Форелевая, Краснофлотская, Тимашевская, Армавирская, Шишкина, Ленина. Электричество отключили для улиц Старошкольная, Гвоздик, Войкова, Фестивальная, Тихая.

Света не будет до 19:00 в переулках Правды, Докучаева, Горького, Штурманский. Из-за технических работ электричество отключили для сел Отрадное, Головинка, Солохаул, Шепси. Света также нет в поселках Дедеркой, Лермонтово, Новомихайловский. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик