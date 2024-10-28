Содержанием обхода Тольятти займется московская компания «Автобан-Эксплуатация»

Входящая в холдинг «Автобан» компания «Автобан-эксплуатация» займется содержанием трассы «Обход Тольятти». Как отметил концессионер трассы, «это опытная эксплуатирующая компания с высокими профессиональными стандартами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Зарегистрированная в Москве компания существует 8 лет. Ее генеральным директором является Алексей Рубахин. На сегодня «Автобан-Эксплуатация» организует и обеспечивает эксплуатацию автодорог протяженностью 382 км. Среди них: Можайская, Красногорская, Подушкинская транспортные развязки, платные участки федеральной трассы М-3 «Украина», ЦКАД-3 и ЦКАД-4. В компании имеется более 120 единиц собственной дорожно-эксплуатационной техники.

Предполагается, что в весенний, летний и осенний периоды на обходе Тольятти будут выполняться следующие работы: устранение ям, замена барьерного ограждения, установка знаков, очистка сливных лотков, уборка проезжей части и обочин от мусора, покос травы в полосе отвода.

Зимой будет вестись борьба со скольжением колес на дорогах при помощи обработки противогололедными материалами. Также будет производиться расчистка дорог и обочин от снега, ликвидация снежных валов при помощи комбинированных дорожных машин и роторных установок.

Алексей Алексеев