Уголовное дело обвиняемого в убийстве сестры уфимца направлено в суд

Орджоникидзевский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении 22-летнего уфимца, обвиняемого в изнасиловании и убийстве сводной 14-летней сестры, сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР. Он обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ), убийстве, совершенном с особой жестокостью (пп. «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

По версии следствия, ночью с 9 на 10 октября 2023 года фигурант уголовного дела, находясь у себя дома в состоянии наркотического опьянения, с особой жестокостью изнасиловал сводную сестру, задушил ее, а тело спрятал в диване. Матери в это время не было дома.

Ночью он перенес тело в багажник автомобиля матери и попытался уехать на нем, чтобы избавиться от тела, но не нашел подходящего места и, опасаясь задержания, оставил тело в автомобиле у дома и скрылся. Наутро мать, не найдя дочери дома, обратилась в полицию, но вскоре сама нашла ее тело.

Кроме того, обвиняемый похитил мобильный телефон, беспроводные наушники и золотые сережки сестры общей стоимостью около 35 тыс. руб.

Вскоре обвиняемый был задержан: он прятался на чердаке одного из многоквартирных домов в своем районе. При его задержании полицейские обнаружили у него мефедрон.

Майя Иванова