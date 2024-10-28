На пляже Лебяжье появилось 60 лежаков из переработанных материалов и металла. Об этом сообщается в Telegram-канале «Парки и скверы в Казани». Работы по монтажу лежаков продолжаются.

По словам авторов, подобная практика подчеркивает приверженность устойчивому развитию.

В Казани планируют направить 460 млн руб. на развитие прибрежных территорий реки Казанки. По информации из документов закупки, 374,5 млн руб. предусмотрены на благоустройство территорий реки Казанки, установку детского игрового оборудования и малых архитектурных форм.

Зарина Акбирова