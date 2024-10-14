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На развитие прибрежных территорий реки Казанки потратят 460 млн рублей

В Казани планируют направить 460 млн руб. на развитие прибрежных территорий реки Казанки. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

По информации из документов закупки, 374,5 млн руб. предусмотрены на благоустройство территорий реки Казанки, установку детского игрового оборудования и малых архитектурных форм.

Для детей планируют установить игровой комплекс «Течение» с лазательной сетью, 3D-лабиринтом, горкой, подвижными мостиками. Рядом с комплексом поставят карусель и качели-канат. На территории реки установят скалодром с зацепами и качели. Также будет зона для игры с водой, подростковая зона с гамаками и батутом и зона для малышей с фигуркой животного, музыкальными инструментами и песочницей. Предусмотрено создание научных маршрутов.

Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана. Также планируется благоустроить парк с мемориальным комплексом «Слава павшим в годы ВОВ» в Ютазинском муниципальном районе на сумму почти 9,7 млн руб. (заказчик — Главстрой республики). Общая сумма контракта составляет 469,7 млн руб.

Денежные средства выделят из бюджета Татарстана. Строительные работы должны завершить до 30 июня 2025 года.

Диана Соловьёва

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