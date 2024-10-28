Турция готовится к визиту Владимира Путина после саммита БРИКС

Турция начала готовиться к визиту президента России Владимира Путина после саммита БРИКС. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Москва и Анкара пока не определили конкретные сроки, когда Владимир Путин приедет в Турцию, но в государстве уже начали готовиться к его визиту.

На саммите БРИКС во время переговоров с российским лидером президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет, чтобы Путин в ближайшее время приехал в страну с визитом.

Эрдоган улетел из Казани 24 октября. Перед вылетом он попрощался с Владимиром Путиным. Ряд СМИ сообщал, что президент Турции досрочно покинет саммит БРИКС из-за теракта в Анкаре.

Диана Соловьёва