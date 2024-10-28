В Свердловской области за неделю родились 653 ребенка

На Среднем Урале за прошедшую неделю родились 653 ребенка. Как сообщил минздрав Свердловской области, на свет появились 328 мальчиков и 325 девочек, из них четыре пары близнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Матерью стала 481 женщина в возрасте до 35 лет, еще 168 родили после 35 лет. Для одной свердловчанки это стали восьмые по счету роды, а для шестерых других — шестые.

Напомним, с 7 по 13 октября в Свердловской области родилось 710 детей — 368 мальчиков и 342 девочки. Среди них оказалось пять пар близнецов и тройня.

Ирина Пичурина