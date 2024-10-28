В Татарстане в сентябре количество кредитов наличными сократилось на 23%

В сентябре 2024 года в Татарстане количество выданных населению кредитов наличными уменьшилось на 23% и составило 54,8 тыс. штук. В августе жителям республики выдали 70,8 тыс. кредитов. Об этом сообщили в Объединенном Кредитном Бюро.

Также на 17% уменьшился объем кредитования наличными. В сентябре он составил около 11,3 млрд руб., а в августе — 13,6 млрд руб. Несмотря на снижение количества и объема выданных кредитов, на 7% увеличился средний чек. В сентябре он составлял 207 тыс. руб., а в августе — 192 тыс. руб.

Всего за сентябрь банки России выдали 2,23 млн кредитов почти на 397 млрд руб. За год количество выдач сократилось на 19%, объем — на 34%. Темпы кредитования наличными сократились во всех регионах России. Больше всего снижение зафиксировано в Курской области (количество выдач снизилось на 63%, объем — на 51%), в Карачаево-Черкесии (количество — на 45%, объем — 46%) и в Чеченской Республике (количество — 50%, объем — 46%).

Диана Соловьёва